Gennaro Gattuso | la brutta malattia che gli ha rovinato la vita | come sta oggi

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Goal News Sono diversi mesi cheè disoccupato. L'ex calciatore di Milan e Rangers è di fatto disoccupato da quasi un anno. Dopo aver conquistato la Coppa Italia con il Napoli nel 2020, l'anno successivo per lui è maledetto: perde lo scontro diretto con la Juventus, esce in semifinale di Coppa Italia e ai sedicesimi di Europa League ma soprattutto chiude il campionato al quinto posto dopo la famosa partita contro il Verona. Mancando la Champions League, Aurelio De Laurentiis decide di esonerarlo e puntare su Luciano Spalletti. Poi succede qualcosa di ancora più clamoroso: il 25 maggio viene ufficialmente ingaggiato dalla Fiorentina ma neppure 20 giorni dopo, a campionato fermo, viene esonerato: il motivo è legato alle divergenze sulla spesa da effettuare sul mercato. Al posto suo, Rocco Commisso ingaggia Vincenzo Italiano. Da allora, ...

Advertising

CultureFoot7 : Gennaro Gattuso ???? X ???? Ronaldinho ???? - Davidnart : RT @0fficiallilwin: @GhanaSocialU Gianluigi Buffon Marco Materazzi Luca Toni Fabio Grosso Francesco Totti Gennaro Gattuso Andrea Pirlo Maur… - Gianmaa98 : Gennaro Gattuso nel tempo libero fa il tiktoker - 0fficiallilwin : @GhanaSocialU Gianluigi Buffon Marco Materazzi Luca Toni Fabio Grosso Francesco Totti Gennaro Gattuso Andrea Pirlo… - 0fficiallilwin : @kelayit Gianluigi Buffon Marco Materazzi Luca Toni Fabio Grosso Francesco Totti Gennaro Gattuso Andrea Pirlo Mauro… -

Ultime Notizie dalla rete : Gennaro Gattuso

TUTTO mercato WEB

Stanislav Lobotka da oggetto del mistero a pedina fondamentale per il Napoli, il centrocampista slovacco è stato rivalutato da Spalletti. Con, causa anche una forma non proprio eccellente, sembrava un giocatore praticamente inutile. Eppure Cristiano Giuntoli aveva creduto tanto in Lobotka fino a spendere 20 milioni di euro ...Il centrocampista di scuola Milan, con cui ha esordito in serie A nel 2018: lanciato dall'allora tecnico rossoneronella sfida di fine campionato con la Fiorentina a San Siro. La ...Stanislav Lobotka da oggetto del mistero a pedina fondamentale per il Napoli, il centrocampista slovacco è stato rivalutato da Spalletti.Calciomercato Napoli, rivelata la trattativa segreta portata avanti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli: le ultime.