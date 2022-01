Gatti-Juventus è UFFICIALE: depositato il contratto in Lega (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gatti Juventus è UFFICIALE: depositato il contratto in Lega. Il difensore chiuderà la stagione al Frosinone ederico Gatti è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve. Il contratto del difensore è stato depositato poco fa in Lega. Gatti, che questa mattina ha svolto le visite mediche al J Medical, resterà al Frosinone in Serie B fino al termine della stagione. Da giugno inizierà la sua nuova avventura con la maglia della Juve. Ora si attende solo l’annuncio finale dei bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022)ilin. Il difensore chiuderà la stagione al Frosinone edericoè ufficialmente un nuovo giocatore della Juve. Ildel difensore è statopoco fa in, che questa mattina ha svolto le visite mediche al J Medical, resterà al Frosinone in Serie B fino al termine della stagione. Da giugno inizierà la sua nuova avventura con la maglia della Juve. Ora si attende solo l’annuncio finale dei bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

