Gaio subito fuori a Pune | Moroni a caccia della qualificazione

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Nel "Tata Open Maharashtra" sul cemento indiano - live su SuperTennis - il 29enne faentino cede in due set al moldavo Albot. Nel main draw ci sono anche Musetti, Mager e Travaglia, rispettivamente seconda, terza ed ottava testa di serie. Nel turno decisivo delle “quali” il 23enne romano si gioca l’ingresso in tabellone con il belga Koppejans

