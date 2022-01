Gabriele Cirilli | chi è la moglie Maria | età | lavoro | vita privata | figli | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamo meglio sua, chi è ladi: età,De Luca. E’ lei ladi, la donna che ha conquistato il cuore del noto comico. I due si conoscono da quando avevano 14 anni, un amore nato tra i banchi di scuola, e da quel momento non si sono più lasciati. Di lei sappiamo che è nata nel 1967 e che nellalavora come produttrice ...