Gabbia resta al Milan: premio rinnovo per il difensore (Di lunedì 31 gennaio 2022) che dovrebbe prolungare fino all’estate del 2026 Matteo Gabbia è vicinissimo a rinnovare con il Milan. Il difensore centrale rossonero dovrebbe firmare sino al 30 giugno 2026. Il club di Via Aldo Rossi ha voluto premiarlo per il fatto di essersi fatto trovare pronto nei momenti di difficoltà della squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) che dovrebbe prolungare fino all’estate del 2026 Matteoè vicinissimo a rinnovare con il. Ilcentrale rossonero dovrebbe firmare sino al 30 giugno 2026. Il club di Via Aldo Rossi ha voluto premiarlo per il fatto di essersi fatto trovare pronto nei momenti di difficoltà della squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

