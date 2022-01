“Freedom – Oltre il confine”: anticipazioni di lunedì 31 gennaio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Settimo appuntamento con “Freedom – Oltre il confine”: ecco le anticipazioni di lunedì 31 gennaio Settimo appuntamento con «Freedom – Oltre il confine», in onda lunedì 31 gennaio, in prima serata, su Italia 1. Roberto Giacobbo e il suo team seguono le tracce dei Rosacroce in Portogallo, vanno alla scoperta di mummie con Zahi Hawass in Egitto, di tunnel in Sicilia, di amori karmici a Roma, visitano il Museo dell’Auto di Torino e spiegano la Sindrome dell’Impostore. La squadra di Freedom, capitanata da Giacobbo, torna in Portogallo per scoprire i segreti del Palácio da Regaleira, a Sintra, luogo che il poeta inglese Lord Byron definì un autentico Giardino dell’Eden. Tra simboli nascosti ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Settimo appuntamento con “il”: ecco ledi31Settimo appuntamento con «il», in onda31, in prima serata, su Italia 1. Roberto Giacobbo e il suo team seguono le tracce dei Rosacroce in Portogallo, vanno alla scoperta di mummie con Zahi Hawass in Egitto, di tunnel in Sicilia, di amori karmici a Roma, visitano il Museo dell’Auto di Torino e spiegano la Sindrome dell’Impostore. La squadra di, capitanata da Giacobbo, torna in Portogallo per scoprire i segreti del Palácio da Regaleira, a Sintra, luogo che il poeta inglese Lord Byron definì un autentico Giardino dell’Eden. Tra simboli nascosti ...

Advertising

freedom_474 : RT @IlariaGiardini: @lucrezio_caro È nostro preciso dovere organizzare le nostre vite senza l’uso di questo infame lasciapassare . La quest… - SMSNEWSOFFICIAL : Settimo appuntamento con «Freedom – Oltre il confine», in onda lunedì 31 gennaio, in prima serata, su Italia 1 - wordsandmore1 : #31gennaio oltre #Mattarella #LaSposa #Nadal #DragRaceItalia #Salvini #italo #Paratici e #Canada #MondayMotivation… - UnDueTreBlog : #Freedom - Oltre il confine - Puntata del 31/01/2022 - Con Roberto Giacobbo su Italia 1. - mixc7 : RT @ParcodiGiacomo: Oltre 50mila i manifestanti giunti a #Ottawa per protestare contro l'obbligo vaccinale anti covid. Maxi misure di sicur… -