FOTO | Riho torna in Giappone | è infortunata alla braccio

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 31 gennaio 2022), la prima storica campionessa della divisione femminile della AEW, ha recentemente rilevato che tornerà indopo aver sofferto di un infortunio ancora sconosciuto. Oggi ha postato unasul proprio account Twitter e ne siamo purtroppo ora a conoscenza. In una conferenza ha parlato della sua clavicola rotta che le impedirà per un po’ di calcare i ring. L’infortunio è stato analizzato e tornerà nella sua terra natia per ricuperare e ricaricarsi in vista del suo ritorno sul quadrato. La 24enne ha disputato il suo ultimo incontro in AEW a Battle of the Belts perdendo contro Britt Baker. LaI’m taking a rest a little. pic.twitter.com/CSx3UJswtK—?? (@gtmv) January 28, 2022