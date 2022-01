Formula 1, vaccino anti-Covid obbligatorio per tutto il personale (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Formula 1 si esprimerà per l’obbligatorietà del vaccino anti-Covid per tutto il personale di riferimento, pretendendo il rispetto della norma a partire dalla nuova stagione. I vertici della F1 hanno optato per la suddetta scelta al fine di permettere ai lavoratori di operare in sicurezza all’interno per paddock; il tutto per salvaguardare inoltre la salute dei piloti, i quali risultato peraltro vaccinati senza esclusioni. La Fia ha votato per l’obbligo vaccinale all’unanimità nel corso del 2021, comunicando però la decisione, la cui ufficialità è imminente, soltanto nelle ultime settimane. L’emergenza Coronavirus non ha interrotto il proprio ciclo e dunque la Formula 1 ha deciso di tutelarsi, anche allo scopo di evitare interruzioni al programma ... Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) La1 si esprimerà per l’obbligatorietà delperildi riferimento, pretendendo il rispetto della norma a partire dalla nuova stagione. I vertici della F1 hanno optato per la suddetta scelta al fine di permettere ai lavoratori di operare in sicurezza all’interno per paddock; ilper salvaguardare inoltre la salute dei piloti, i quali risultato peraltro vaccinati senza esclusioni. La Fia ha votato per l’obbligo vaccinale all’unanimità nel corso del 2021, comunicando però la decisione, la cui ufficialità è imminente, soltanto nelle ultime settimane. L’emergenza Coronavirus non ha interrotto il proprio ciclo e dunque la1 ha deciso di tutelarsi, anche allo scopo di evitare interruzioni al programma ...

Advertising

monica_vecchi : F1: vaccino obbligatorio per tutto il personale - Formula 1 - Motorsport - FormulaPassion : #F1 | Accesso al paddock consentito solo a chi si sarà vaccinato contro il Covid-19 - GBussacchetti : Lo sviluppo è in corso come l'essenza del vaccino mRNA. Quando si formula BNT162b2, ce ne sono due Lipidi funzional… - AnonyAnubis : @ilCoperchio È una supercazzola, così sembra che vuoi vaccinare i bambini africani, come se fosse una fortuna ricev… - Starmarsy : Altro che tachipirina, una gara di Formula E è esattamente quello che mi serve per riprendermi dalla febbre post va… -