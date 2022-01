(Di lunedì 31 gennaio 2022) Scuola Futura è laper ladel personale scolastico (, personale ATA, DSGA, DS), nell'ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (), Missione Istruzione. Contenuti e moduli disono articolati in 3 aree tematiche (, STEM e multilinguismo, Divari territoriali), che riprendono 3 delle linee di investimento per le competenze definite dalintegrata edel personale scolasticotransizione, Nuove e competenze e nuovi linguaggi, Intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lottadispersione ...

Advertising

orizzontescuola : Formazione docenti, già online la piattaforma dedicata alla didattica digitale prevista dalla riforma del Pnrr - WebhouseM : ? Attestati riconosciuti #MIUR ?? Oltre 2000 studenti/docenti Webinar presenti su SOFIA: FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOC… - Arcadia1690 : Martedì I° febbraio inizierà la III edizione del seminario di formazione ?????????????????? ????????????, destinato ai docenti del… - fair_sud : RT @fair_sud: Francesca, una grande professionista, dirigente e imprenditrice con una solida formazione manageriale a livello internazional… - fair_sud : Francesca, una grande professionista, dirigente e imprenditrice con una solida formazione manageriale a livello int… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazione docenti

Orizzonte Scuola

...della storia come la Biblioteca Malatestiana di Cesena ospita un incontro didedicato ai ... comunicatori, imprenditori e. Ospite dell'iniziativa sarà Walter Quattrociocchi, docente ...Filo conduttore delle molteplici proposte deiè stato l'uso significativo di testi ... organizzato da Raffaello(Casa Editrice Raffaello), con l'esperta Paola Valente che ha trattato ...I docenti dell’Academy di Engineering li hanno coinvolti ... La prospettiva del progetto va oltre e la formazione non si fermerà ai banchi di scuola. Alla fine del triennio, infatti, i 20 ragazzi ...La pandemia ce lo ha insegnato. Tenere una lezione a distanza, con tutta o parte della classe collegata da casa, non è la stessa cosa che svolgerla in presenza. E il Piano nazionale di ripresa e resil ...