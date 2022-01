Fontana di piazza della Concordia per… igiene personale (VIDEO) (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il fontanino di piazza della Concordia utilizzato come lavatoio. Le sequenze sono state filmate poco dopo le ore 8 di lunedì 31 gennaio. Alle spalle della pensilina dei bus, tra persone in salita e discesa dai mezzi pubblici del trasporto locale e di quello a lunga percorrenza, una persona di colore ha provveduto – così – alla sua igiene personale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il fontanino diutilizzato come lavatoio. Le sequenze sono state filmate poco dopo le ore 8 di lunedì 31 gennaio. Alle spallepensilina dei bus, tra persone in salita e discesa dai mezzi pubblici del trasporto locale e di quello a lunga percorrenza, una persona di colore ha provveduto – così – alla sua. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Fontana piazza La città fantasma più grande della Sicilia, apocalittica e suggestiva ... dove sorge l'ampia gradinata che conduce alla Chiesa Madre, di cui sono ancora visibili il perimetro e l'alto campanile; al centro della piazza principale si trova anche l'antica fontana. Il luogo ...

Campobasso, rimozione gru in via Roma: cambia la viabilità cittadina ... via Monforte dal civico 1 alla rotatoria con via Milano con direzione Fontana Vecchia; via ... è stata stabilita l'apertura temporanea al traffico di piazza Vittorio Emanuele II e corso Vittorio ...

Misteri e depistaggi: la strage di piazza Fontana | Il podcast «Nebbia» Corriere della Sera La Roma di Massimo Giletti Torino Roma solo andata. Massimo Giletti è arrivato trent'anni fa nella Capitale, giovane giornalista della scuderia di Giovanni Minoli, e se ne è subito innamorato. Merito dell'"arcobaleno di emozion ...

Scritta con la vernice, deturpata la fontana del Rutelli MONREALE, 31 gennaio – È stata imbrattata con della vernice spray la fontana del Tritone che si trova in piazza Vittorio Emanuele. Uno sfregio alla bellezza del monumento. Un atto vandalico che denota ...

