(Di lunedì 31 gennaio 2022)in vista per la locandinadedicata al “del”. A sollevare la questione è la sinistra a Palazzo Lascaris a Torino rappresentata da Marco Grimaldi capogruppo Luv. “E dopo il fumetto pubblicato da una casa editrice di estrema destra e farcito di errori storici dell’anno scorso, anche quest’anno laa trazione nera non perde il vizio ed esce con una locandina che ha l’aspetto di undi propaganda nazista, con tanto di partigiani di Tito rappresentati come mostruosi giganti neri. Le manipolazioni legate aldelcontinuano, impiegando – per l’ennesima volta – denaro pubblico e utilizzando il Circolo dei Lettori” – dichiara il Capogruppo di Liberi ...

nuovasocieta : Foibe, è polemica sul manifesto della Regione Piemonte per il Giorno del Ricordo - cvtiepie_bby : 9.20 del mattino del 27 gennaio e un mio compagno di classe già ha iniziato la polemica sulle foibe e il giorno del… -

A Poggio Sannita non si estingue lariguardo la celebrazione del Giorno della Memoria. Secondo il punto di vista del ...anche in altre occasioni come ' il Giorno del ricordo delle, l'...... dalle lotte partigiane e tra i partigiani, alle lotte serbo croate, alle, alla diaspora ... le cui tracce correnti erano nellaquotidiana sul neofascismo, il terrorismo di destra, la ...Sotto accusa un post del Comune nella Giornata della Memoria. La replica di Cassinelli: "Basito e perplesso per una polemica assurda. Nella conferenza richiamata viene messo in evidenza come Olocausto ...A Poggio Sannita non si estingue la polemica riguardo la celebrazione del Giorno della Memoria. Secondo il punto di vista del Consigliere ...