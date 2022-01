Fiumicino | centrodestra a confronto Trasparenza | scuola | economia | rifiuti i “nodi” più spinosi

(Di lunedì 31 gennaio 2022)– Un“non semplicemente unito, ma granitico”. E’ l’immagine che emerge dall’incontro organizzato da ilfaroonline.it e a cui hanno partecipato i rappresentanti di tutte le forze didel Consiglio comunale di: il leader Mario Baccini (Cristiano Popolari), Federica Poggio e Vincenzo D’Intino (Lega), Stefano Costa (Fratelli d’Italia), Roberto Severini (Crescere Insieme) e Alessio Coronas (Forza Italia). A poco più di un anno dalle prossime elezioni amministrative, i capigruppo delhanno infatti voluto fare il punto della situazione attuale e dei loro progetti futuri per la città e, incalzati dal direttore Angelo Perfetti, hanno sviscerato alcune delle tematiche più sentite dalla collettività: il trattamento deie l’impianto ...

si dimostra tra i pochissimi Comuni d'Italia ad aver abbassato le tasse. È un risultato ... Prendiamo atto del voto di astensione delche pur di non ammettere la bontà del nostro ...... Damiano Pucci (Rocca Priora), Esterino Montino (), Cristina Michetelli (Roma), Tiziana ... ElettiAndrea Volpi (Lanuvio), Vito Presicce (Anzio), Micol Grasselli (Fonte Nuova), ...Il grido d'aiuto della preside del liceo Leonardo da Vinci di Maccarese non è caduto nel vuoto: le oltre 300 famiglie che rischiano di vedersi respingere la domanda d'iscrizione per l'anno scolastico ...Poggio, D'Intino, Costa, Coronas, Baccini e Severini sulle dichiarazioni del Sindaco: "Fiumicino merita di meglio, soprattutto una gestione trasparente dell'amministrazione" ...