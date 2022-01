Fiorentina, Torreira di ritorno dall’Uruguay, contro la Lazio sarà disponibile (Di lunedì 31 gennaio 2022) contro la Lazio torna Lucas Torreira. La Fiorentina sabato sera al Franchi, potrà contrare sul proprio centrocampista uruguaiano, di ritorno in Italia, dopo la negatività al tampone effettuato oggi. Torreira giovedì potrà tornare ad allenarsi con i suoi compagni, che oggi hanno ripreso gli allenamenti dopo un giorno di riposo. Aggregato al gruppo anche il nuovo acquisto viola, Arthur Cabral. Inoltre, nel pomeriggio avrà inizio la vendita dei biglietti per il match, in cui saranno presenti anche le curve, grazie alla capienza tornata al 50%. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022)latorna Lucas. Lasabato sera al Franchi, potrà contrare sul proprio centrocampista uruguaiano, diin Italia, dopo la negatività al tampone effettuato oggi.giovedì potrà tornare ad allenarsi con i suoi compagni, che oggi hanno ripreso gli allenamenti dopo un giorno di riposo. Aggregato al gruppo anche il nuovo acquisto viola, Arthur Cabral. Inoltre, nel pomeriggio avrà inizio la vendita dei biglietti per il match, in cui saranno presenti anche le curve, grazie alla capienza tornata al 50%. SportFace.

