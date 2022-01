Fiorentina | Pulgar va al Galatasaray Contatti per Vecino

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Grandi manovre in casa. Dopo Ikone, Piatek e Arthur Cabral, la società viola pensa a rinforzare il centrocampo a partire da una cessione. Come appreso da Sportface.it, è fatta per il prestito di Erickal. Il cileno, sei presenze in Serie A in questa stagione, non rientrava nei piani del tecnico Italiano che però vuole un rinforzo in mediana. L’ultima idea è Matias, centrocampista dell’Inter chiuso nelle gerarchie:in corso tra le due società per un possibile colpo last minute dei viola. SportFace.