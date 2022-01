Fiorentina, altro attaccante in arrivo! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Grandi movimenti in entrata in casa viola dopo la cessione illustre di Vlahovic alla Juventus, il tesoretto che ha incassato Commisso lo sta già reinvestendo in attaccanti giovani ma di assoluto valore e dopo l’arrivo di Cabral ora punta ad Alvarez. Alvarez Fiorentina Il talento classe 2001 in forza al Penarol è vicinissimo alla Fiorentina, l’offerta dei viola è di 16 milioni più il 10% sulla futura rivendita del giocatore, il club uruguaiano vorrebbe il 30% ma la società capitanata da Commisso la ritiene una percentuale troppo alta e fa muro, l’accordo però è molto vicino con questo dettaglio da limare. Dopo questo acquisto ci vorrà una cessione e sarà di uno tra Pulgar e Amrabat. Daniele Scrazzolo Leggi su rompipallone (Di lunedì 31 gennaio 2022) Grandi movimenti in entrata in casa viola dopo la cessione illustre di Vlahovic alla Juventus, il tesoretto che ha incassato Commisso lo sta già reinvestendo in attaccanti giovani ma di assoluto valore e dopo l’arrivo di Cabral ora punta ad Alvarez. AlvarezIl talento classe 2001 in forza al Penarol è vicinissimo alla, l’offerta dei viola è di 16 milioni più il 10% sulla futura rivendita del giocatore, il club uruguaiano vorrebbe il 30% ma la società capitanata da Commisso la ritiene una percentuale troppo alta e fa muro, l’accordo però è molto vicino con questo dettaglio da limare. Dopo questo acquisto ci vorrà una cessione e sarà di uno tra Pulgar e Amrabat. Daniele Scrazzolo

