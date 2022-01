Finta malattia e minacce per avere un milione di euro dall’ex avvocato; indagati padre, madre e figlio (Di lunedì 31 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un milione di euro sottratti ad un anziano avvocato in pensione simulando una grave malattia inesistente e minacce della criminalità organizzata: la Guardia di Finanza sequestra il bottino accumulato da un pregiudicato insieme a moglie e figlio. La vicenda si svolge in un comune della Provincia di Monza e Brianza, le indagini sono curate dalla tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 31 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Undisottratti ad un anzianoin pensione simulando una graveinesistente edella criminalità organizzata: la Guardia di Finanza sequestra il bottino accumulato da un pregiudicato insieme a moglie e. La vicenda si svolge in un comune della Provincia di Monza e Brianza, le indagini sono curate dalla tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

