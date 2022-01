Feria – La luce più oscura | il nuovo thriller di Netflix | la trama è inquietante

(Di lunedì 31 gennaio 2022)– Lapiù, ilsbarcato sulla piattaforma streaming di: laè davvero. Il successo di diverse serie tv spagnole approdate sulla piattaformaè indiscutibile, basti pensare all’enorme gradimento da parte del pubblico de La casa di carta. Pare che la popolare piattaforma abbia deciso di investire ancora sugli show spagnoli tanto che nell’arco di questi esce è uscito in streaming una nuova serie tv. Si tratta di– Lapiù, unche unisce elementi fantasy e horror., la nuova seriedi(via ...

Advertising

TommyLeeRay : @DeviStareCalmo Conosci la serie spagnola 'Feria - la luce più oscura'? Appena uscita su Netflix! - sgalgom : RT @chiffonmagazin1: Feria - La luce più oscura: la nuova serie thriller di Netflix - chiffonmagazin1 : Feria - La luce più oscura: la nuova serie thriller di Netflix - badtasteit : #Feria - La luce più oscura (prima stagione), la recensione @netflixit - cinemaniaco_fb : ?????????????? Feria – La luce più oscura, la recensione: su Netflix la serie che mescola thriller, orrore e misticismo… -

Ultime Notizie dalla rete : Feria luce

Tra le serie tv Netflix di gennaio 2022 si affaccia timidamente- lapiù Oscura , che racconta la storia di un piccolo paesino diventato il fulcro di macchinazioni religiose che mettono a ...La recensione di- lapiù oscura, disponibile da oggi su Netflix "Boris, io andrò all'inferno, lo sai? E tu sarai al mio fianco." Gli autori diperdoneranno chi scrive qui per aver rubato una ...La storia di un paesino spagnolo si intreccia con le mire di una setta religiosa, ma le svolte narrative più importanti non hanno il giusto impatto visivo.Quando esce Feria 2 La Luce Più Oscura: anticipazioni sulla trama e spoiler, news sul cast della serie tv Netflix in streaming.