Fedez, lutto drammatico per il rapper: “Il figlio che non hai mai avuto” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il triste annuncio nelle storie Instagram è di poco fa: Fedez manda il suo commosso saluto alla parente da poco scomparsa. Siamo abituati a vederlo in una veste molto più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il triste annuncio nelle storie Instagram è di poco fa:manda il suo commosso saluto alla parente da poco scomparsa. Siamo abituati a vederlo in una veste molto più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : Grave lutto per #Fedez, è morta la zia del rapper - infoitcultura : Fedez, drammatico lutto per il cantante milanese: “Mi hai cresciuto durante la mia infanzia” - infoitcultura : Grave lutto per Fedez: lo struggente post su Instagram - infoitcultura : Fedez, la malattia fatale: “Sapevo che sarebbe stato troppo anche per te” | Lutto distruttivo - infoitcultura : Fedez, lutto terribile per il famoso artista: l’annuncio sui social -