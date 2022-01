FantaSanremo, parlano gli ideatori del fenomeno social (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutto è nato da alcuni pezzi di carta su cui erano appuntate nomi, squadre, bonus e malus. Poi, il tutto si è spostato su Internet diventando tanto virale quanto l’evento stesso che accompagna sotto forma di gioco. E il FantaSanremo è destinato, anche nell’edizione 2022, a diventare il fenomeno social dell’anno. Tutto merito di un gruppo di amici che dal tavolo di un bar nelle Marche hanno dato vita a un qualcosa di epocale. LEGGI ANCHE > Il sito che calcola il ‘fattore C’ nel Fantacalcio Si partecipa per la gloria e non certo per ricchi premi e cotillon. Lo si evince dal messaggio, neanche troppo velato, contenuto nelle Faq alla domanda: «Cosa si vince?». E la risposta è laconica e molto nota agli appassionati di serie tv made in Italy: «Vorremo citare il commissario Sandra Gusberti in Boris ma poi risulteremmo volgari». Per chi ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tutto è nato da alcuni pezzi di carta su cui erano appuntate nomi, squadre, bonus e malus. Poi, il tutto si è spostato su Internet diventando tanto virale quanto l’evento stesso che accompagna sotto forma di gioco. E ilè destinato, anche nell’edizione 2022, a diventare ildell’anno. Tutto merito di un gruppo di amici che dal tavolo di un bar nelle Marche hanno dato vita a un qualcosa di epocale. LEGGI ANCHE > Il sito che calcola il ‘fattore C’ nel Fantacalcio Si partecipa per la gloria e non certo per ricchi premi e cotillon. Lo si evince dal messaggio, neanche troppo velato, contenuto nelle Faq alla domanda: «Cosa si vince?». E la risposta è laconica e molto nota agli appassionati di serie tv made in Italy: «Vorremo citare il commissario Sandra Gusberti in Boris ma poi risulteremmo volgari». Per chi ...

