FantaSanremo: come funziona e come si vince (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nato tre anni fa, il FantaSanremo è diventato un gioco parallelo al Festival a cui partecipano migliaia di utenti: al momento le squadre iscritte sono già 184 mila. Al FantaSanremo non ci saranno i crediti, ma i Baudi Partiamo dalla di valuta utilizzata: crediti? No, i Baudi. Ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi per acquistare cinque artisti che saliranno sul palco dell’Ariston. Sono queste le prime due regole del FantaSanremo, il gioco funziona un po’ come il FantaCalcio, nato nel 2020 da un gruppo di appassionati di Sanremo riuniti sotto la bandiera della Fif, la Federazione Italiana FantaSanremo. Dopo un inizio amatoriale con una cinquantina di giocatori in gara, nella scorsa edizione il numero di partecipanti è arrivato a 50 mila. Fondamentale è stata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nato tre anni fa, ilè diventato un gioco parallelo al Festival a cui partecipano migliaia di utenti: al momento le squadre iscritte sono già 184 mila. Alnon ci saranno i crediti, ma i Baudi Partiamo dalla di valuta utilizzata: crediti? No, i Baudi. Ogni giocatore ha a disposizione 100 Baudi per acquistare cinque artisti che saliranno sul palco dell’Ariston. Sono queste le prime due regole del, il giocoun po’il FantaCalcio, nato nel 2020 da un gruppo di appassionati di Sanremo riuniti sotto la bandiera della Fif, la Federazione Italiana. Dopo un inizio amatoriale con una cinquantina di giocatori in gara, nella scorsa edizione il numero di partecipanti è arrivato a 50 mila. Fondamentale è stata ...

Advertising

kings_wayv : Come si gioca a fantasanremo?? Qualcun* potrebbe aiutarmi #Sanremo2022 - Lauradaisym : @evelina_fraser Io twitterò qualcosa, poi tanto vado a letto e ciao. Il fantasanremo l'ho fatto ma senza starci die… - ssmortinsieme : chi avete come capitano al fantasanremo? io mahmood e blanchito ?? - 707na_na : Raga come la vedete @elisatoffoli al #fantasanremo? Sarà top o flop secondo voi? - zachiledtay : Raga, ma secondo voi ho fatto una cazzata a mettere Achille Lauro come capitano? Meglio Michele??! Ho paura che mi… -