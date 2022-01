Famiglia affidataria adotta bambino di 10 anni che non vuole nessuno – diventa migliore amico del suo nuovo fratello (Di lunedì 31 gennaio 2022) Crescere in una Famiglia affettuosa e sicura non è altro che una cosa ovvia per tanti bambini. Solitamente, quei bambini che non la hanno, hanno l’unico desiderio di trovarne una e sentirsi amati da qualcuno. È esattamente questo il motivo per cui Kevin e Dominique Gill hanno deciso di accogliere bambini in affido in casa loro. Ma quando hanno ricevuto un bambino di 10 anni che non voleva nessuno, nella loro vita è cambiato tutto. Nel 2018, Dominique e Kevin hanno accettato di diventare genitori affidatari di un bambino orfano di nome Andrew, che aveva 10 anni. Introverso e aggressivo Andrew non ha mai conosciuto i suoi genitori naturali e nella sua vita è stato sballottato dai servizi sociali di casa temporanea in casa temporanea. Non avere un luogo ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 31 gennaio 2022) Crescere in unaaffettuosa e sicura non è altro che una cosa ovvia per tanti bambini. Solitamente, quei bambini che non la hanno, hanno l’unico desiderio di trovarne una e sentirsi amati da qualcuno. È esattamente questo il motivo per cui Kevin e Dominique Gill hanno deciso di accogliere bambini in affido in casa loro. Ma quando hanno ricevuto undi 10che non voleva, nella loro vita è cambiato tutto. Nel 2018, Dominique e Kevin hanno accettato dire genitori affidatari di unorfano di nome Andrew, che aveva 10. Introverso e aggressivo Andrew non ha mai conosciuto i suoi genitori naturali e nella sua vita è stato sballottato dai servizi sociali di casa temporanea in casa temporanea. Non avere un luogo ...

