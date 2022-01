Fabrizio Corona risponde alla dichiarazione d’amore di Giacomo Urtis

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Stamani vi avevamo raccontato lafatta daa Verissimo. Il concorrente del Grande Fratello Vip 6 (e anche 5!) ha dichiarato infatti di essere stato molto innamorato di. Il re dei paparazzi ha deciso dire al suo amico con una storia inequivocabile in cui scrive: “Volo. A volte bisogna ascoltare al posto di guardare e basta. Le sono sono parole profonde”. E successivamente ha messo anche una foto del suo amico, scattata probabilmente da lui: Ovviamente “il vippone” ha subito ricondiviso con una dedica speciale: “Molti vedono quello che tu appari, pochi vedono quello che tu sei”. Non è la prima volta chesi espone sull’ex marito di Nina Moric. Infatti gli è stato molto vicino durante ...

