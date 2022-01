F1 | Fia | vaccino covid sarà obbligatorio per tutto il personale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Ildi Formula 1 deve essere completamente vaccinato contro il coronavirus secondo le nuove regole-19 stabilite dall'organo di governo Fia. La decisioneintrodotta nel regolamento per la nuova stagione e si applicherà a tutti i piloti, i team, i media e gli ospiti dell'ospitalità. Si prevede che non saranno concesse esenzioni. Lo sport spera che la regola eviti una ripetizione del caco Novak Djokovic che ha oscurato la preparazione degli Australian Open di questo mese. Un portavoce della F1 ha dichiarato: "La direzione della Formula 1 richiederà cheilviaggiante sia completamente vaccinato e non concederà esenzioni". Sebbene sia chiaro che la maggior parte delall'interno dei team, F1 e Fia ??si sta muovendo ...