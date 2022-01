F.1: Misure anti - covid, solo vaccinati nel paddock (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella prossima riunione del Consiglio mondiale della Federazione verrà ratificata la decisione LONDRA (INGHILTERRA) - solo i vaccinati potranno entrare nel paddock della Formula 1 nel corso del ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella prossima riunione del Consiglio mondiale della Federazione verrà ratificata la decisione LONDRA (INGHILTERRA) -potranno entrare neldella Formula 1 nel corso del ...

Advertising

sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #31gennaio. #Draghi riparte da bollette e pensioni. #Bonus, Imu… - Radio1Rai : Oggi Consiglio dei ministri sulle nuove norme anti-Covid. Nino @Cartabellotta @GIMBE: «Servono misure a fisarmonica… - leonemaschio : RT @yukychankouran: In tutto il Mondo i Governi stanno rallentando le misure anti Covid,in Italia le stanno inasprendo... - crisdegni : RT @politicare_it: Oggi si riunirà il #ConsigliodeiMinistri che è chiamato a decidere sulle misure anti-Covid in scadenza. Prevista la pro… - evelynbani : RT @EmiliaUA: Sulla mia testata giornalistica la verità è sempre resa pubblica: ecco cosa sta accadendo in Canada ...ciò che i media ital… -