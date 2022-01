Eurovision 2022, la Spagna fa scendere in campo la popstar Chanel: il video dell’esibizione (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Spagna all’Eurovision Song Contest che si terrà quest’anno a Torino ha deciso di calare l’asso e far concorrere Chanel, una vera e propria popstar. Chanel, come è possibile vedere dal video dell’esibizione, non ha niente da invidiare alle sue colleghe americane che girano il mondo in tour. Il brano con cui gareggerà al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà il 14 maggio al PalaOlimpico di Torino è SloMo, con cui ha vinto il Benidorm Fest, concorso mirato a scegliere l’artista vincitore da spedire all’ESC. La cantante ha vinto sommando le preferenze del televoto, di una giuria di esperti e di una giuria demoscopica. Una sorta di Festival di Sanremo, mirato però a selezionare il rappresentante della delegazione ... Leggi su biccy (Di lunedì 31 gennaio 2022) Laall’Song Contest che si terrà quest’anno a Torino ha deciso di calare l’asso e far concorrere, una vera e propria, come è possibile vedere dal, non ha niente da invidiare alle sue colleghe americane che girano il mondo in tour. Il brano con cui gareggerà al prossimoSong Contest che si terrà il 14 maggio al PalaOlimpico di Torino è SloMo, con cui ha vinto il Benidorm Fest, concorso mirato a scegliere l’artista vincitore da spedire all’ESC. La cantante ha vinto sommando le preferenze del televoto, di una giuria di esperti e di una giuria demoscopica. Una sorta di Festival di Sanremo, mirato però a selezionare il rappresentante della delegazione ...

