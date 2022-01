ESerie A TIM Fan Cup: il primo torneo per tutti i tifosi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nasce la prima ESerie A TIM Fan Cup powered by PlayStation di FIFA 22 per tutti i tifosi. Per i vincitori ci saranno ben quattro premi, tra cui un’esperienza dal vivo alle Final Eight della ESerie A TIM Siete giocatori accaniti di FIFA 22 e volete provare cosa significa sfidarsi per la Final Eight della ESerie A TIM? Finalmente Sony Interactive Entertainment Italia e Lega Serie A hanno presentato ufficialmente la ESerie A TIM Fan Cup, un torneo a premi per tutti i player del famoso simulatore calcistico. Il torneo è aperto a tutti, senza distinzioni di esperienza, che siate potenziali pro-player o semplici fan del gioco. ESerie A TIM Fan Cup: come e dove giocare L’ESerie A TIM Fan ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nasce la primaA TIM Fan Cup powered by PlayStation di FIFA 22 per. Per i vincitori ci saranno ben quattro premi, tra cui un’esperienza dal vivo alle Final Eight dellaA TIM Siete giocatori accaniti di FIFA 22 e volete provare cosa significa sfidarsi per la Final Eight dellaA TIM? Finalmente Sony Interactive Entertainment Italia e Lega Serie A hanno presentato ufficialmente laA TIM Fan Cup, una premi peri player del famoso simulatore calcistico. Ilè aperto a, senza distinzioni di esperienza, che siate potenziali pro-player o semplici fan del gioco.A TIM Fan Cup: come e dove giocare L’A TIM Fan ...

