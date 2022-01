(Di lunedì 31 gennaio 2022) Nell’ambito dei quotidiani controlli sulla falsificazione di certificazioni verdi – Green pass Covid-19 – e certificazioni attestanti l’esenzione dall’obbligo vaccinale, i Carabinieri della Stazione di Manduria hanno eseguito delle verifiche presso un istitutodi Manduria accertando che un, residente nella provincia di Lecce, espletava regolarmente la propria attività lavorativa mediante l’esibizione di undi esenzione dall’obbligo vaccinale rilasciato dalla ASL di Lecce. Il documento in questione ha da subito insospettito gli operanti poiché non riconducibile in maniera chiara all’autorità sanitaria rilasciante. Dai successivi e più approfonditi accertamenti eseguiti direttamente presso l’Azienda Sanitaria di Lecce è emerso che il...

Advertising

TarantiniTime : Esente da vaccino con certificato dubbio. Denunciati medico e collaboratore scolastico - vitocibelli : @Controcorrentv @Capezzone @Ale_Mussolini_ Il vaccino è un siero genico prof. Bellavite (Univ.di Verona). Si docum… - Camilla12484320 : @CorteCost Quali sono i dati a fondamento delle ragioni della Scienza che conducono a ritenere la vaccinazione dei… - LucioMM1 : @intothewhale ah quello direi che può chiedeterlo, dato che il GP di solo tampone è valido lì, quindi essere esente… - CarrieBlack__ : @dcalpirela @gsolfa @Gavrilina_Ritz Ho accettato che la mia collega vaccinata mi contagiasse…io paziente oncologica… -

Ultime Notizie dalla rete : Esente vaccino

Il Post

... che il decesso della Turiaco è in relazione eziologica con la somministrazione del... oltre l'assoluta incertezza normativa dell'epoca, consentono di far ritenereda censure l'attività ......tre dosi e la riduzione da 10 a 7 giorni dell'isolamento per i cittadini che hanno fatto il... Si dovrebbe infine stabilire che chi ha avuto l'infezione di recente o è vaccinato sarà...UDINE. «Piangiamo il morto, ce ne dispiace. Lo Stato risarcirà la famiglia, ma ricordiamoci che se non avessimo vaccinato la popolazione oggi avremmo tremila morti al giorno di Covid». Il caso è quell ...Dall'1 febbraio il certificato verde diventa necessario anche per entrare nei negozi. Gli elenchi dei non vaccinati soggetti all'obbligo passeranno ...