“Eros Ramazzotti stia al suo posto”. Michelle Hunziker, bomba di Tomaso Trussardi: “Già ha sbagliato” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sembrava un favola, dopo oltre un decennio si è conclusa. Ma i due protagonisti stanno cercando di rendere questo finale il più dolce possibile per il bene della famiglia creata insieme con tanto amore e dedizione. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono separati dallo scorso novembre. Adesso lui si è lasciato andare durante una lunga intervista. Nel corso dell’inaspettata chiacchierata col Corriere della Sera, vi è stato modo di conoscere un Tomaso Trussardi che fino ad ora era rimasto inedito. Sempre elegante e composto, questa volta si è concesso più del solito. Partendo dalla fine con Michelle Hunziker, i tradimenti, ai recenti problemi con Aurora e all’idea su Eros ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sembrava un favola, dopo oltre un decennio si è conclusa. Ma i due protagonisti stanno cercando di rendere questo finale il più dolce possibile per il bene della famiglia creata insieme con tanto amore e dedizione.sono separati dallo scorso novembre. Adesso lui si è lasciato andare durante una lunga intervista. Nel corso dell’inaspettata chiacchierata col Corriere della Sera, vi è stato modo di conoscere unche fino ad ora era rimasto inedito. Sempre elegante e com, questa volta si è concesso più del solito. Partendo dalla fine con, i tradimenti, ai recenti problemi con Aurora e all’idea su...

Advertising

giraparole : RT @gippu1: Thread in trenta capitoletti su tutto il cult, scult, trash, kitsch, cringe e memorabilia non solo musicali degli ultimi quaran… - MaggiolinoIl : RT @gippu1: Thread in trenta capitoletti su tutto il cult, scult, trash, kitsch, cringe e memorabilia non solo musicali degli ultimi quaran… - SSC_Chess : RT @gippu1: Thread in trenta capitoletti su tutto il cult, scult, trash, kitsch, cringe e memorabilia non solo musicali degli ultimi quaran… - 7BastianH : RT @gippu1: Thread in trenta capitoletti su tutto il cult, scult, trash, kitsch, cringe e memorabilia non solo musicali degli ultimi quaran… - aggiummai : RT @gippu1: Thread in trenta capitoletti su tutto il cult, scult, trash, kitsch, cringe e memorabilia non solo musicali degli ultimi quaran… -