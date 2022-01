Eriksen torna a giocare, ufficiale il passaggio al Brentford: contratto di 6 mesi (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mancava solo l'ufficialità, è arrivata all'alba dell'ultimo giorno di mercato: Christian Eriksen ha firmato per il Brentford , club londinese, e già il prossimo fine settimana potrà tornare a giocare ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mancava solo l'ufficialità, è arrivata all'alba dell'ultimo giorno di mercato: Christianha firmato per il, club londinese, e già il prossimo fine settimana potràre a...

