Eriksen, il ritorno in campo è ufficiale: perché ha scelto il Brentford (Di lunedì 31 gennaio 2022) La storia di Christian Eriksen si arricchisce di un secondo lieto fine. Dopo aver superato il drammatico arresto cardiaco patito nel match tra Danimarca e Finlandia agli ultimi europei, per il centrocampista ex Tottenham e Inter arriva... Leggi su europa.today (Di lunedì 31 gennaio 2022) La storia di Christiansi arricchisce di un secondo lieto fine. Dopo aver superato il drammatico arresto cardiaco patito nel match tra Danimarca e Finlandia agli ultimi europei, per il centrocampista ex Tottenham e Inter arriva...

Advertising

zazoomblog : Eriksen il ritorno in campo è ufficiale: perché ha scelto il Brentford - #Eriksen #ritorno #campo #ufficiale: - Triple_FCIM : @Maignanista @masolinismo E basta co sti cazzi di moralismi,auguro tutto il bene possibile ad eriksen e sono conten… - BlunoteWeb : Christian Eriksen torna a giocare: ufficiale il ritorno in Premier League - BriaMarco : Una delle più belle notizie dell'anno! Il ritorno di Chris a giocare #Eriksen Bentornato Campione - lupichi28 : @FBiasin La cosa bella oltre e soprattutto al ritorno in campo di Eriksen è che il Brentford è la squadra di perife… -