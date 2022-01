Energia, si apre il nuovo bando del Gse: 3.350 MW per rinnovabili (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si e’ aperta oggi a mezzogiorno l’ottava procedura con la quale il Gestore dei Servizi Energetici mette a disposizione degli operatori tutta la potenza non assegnatari nelle precedenti gare. Per chi voglia costruire nuovi impianti a fonti rinnovabili o intervenire su quelli già esistenti, il Gestore mette a bando oltre 3.350 MW. La gara si chiudera’ alle ore 12 del prossimo 2 marzo, mentre gli esiti saranno pubblicazioni entro 90 giorni dalla chiusura della procedura. L’apertura dell’ottavo bandoe’ dal Decreto Legislativo 199 del 2021 (che recepisce la direttiva europea Red II) che prevede inoltre l’eventuale avvio, il 31 maggio 2022, di una nuova procedura di gara, qualora non venisse assegnata tutta la potenza a disposizione. Entrando nello specifico del bando, è previsto un contingente di 2.346 MW totali per Aste e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Si e’ aperta oggi a mezzogiorno l’ottava procedura con la quale il Gestore dei Servizi Energetici mette a disposizione degli operatori tutta la potenza non assegnatari nelle precedenti gare. Per chi voglia costruire nuovi impianti a fontio intervenire su quelli già esistenti, il Gestore mette aoltre 3.350 MW. La gara si chiudera’ alle ore 12 del prossimo 2 marzo, mentre gli esiti saranno pubblicazioni entro 90 giorni dalla chiusura della procedura. L’apertura dell’ottavoe’ dal Decreto Legislativo 199 del 2021 (che recepisce la direttiva europea Red II) che prevede inoltre l’eventuale avvio, il 31 maggio 2022, di una nuova procedura di gara, qualora non venisse assegnata tutta la potenza a disposizione. Entrando nello specifico del, è previsto un contingente di 2.346 MW totali per Aste e ...

Advertising

HUBLABstudio : La nostra ultima #newsletter: La #fusionenuclerare apre nuovi orizzonti per l'#energia pulita #Bataille riscopert… - Lillo107 : @FmMosca Crea il problema, risolvi il problema e prenditi i meriti. I militari hanno tutti gli strumenti per far pi… - larattaenzo79 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #28gennaio: il ministro #Franco apre a nuovi interventi sul caro #energia… - akhetaton11 : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #28gennaio: il ministro #Franco apre a nuovi interventi sul caro #energia… - angiuoniluigi : RT @sole24ore: Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #28gennaio: il ministro #Franco apre a nuovi interventi sul caro #energia… -