Emma vola a Sanremo con la t-shirt “Sante o Put*ane”

(Di lunedì 31 gennaio 2022) L'esibizione della cantante salentina è prevista per mercoledì 2 febbraio 2022, con il brano inedito Ogni volta è così. Appartiene proprio a questa canzone il verso che l'artista ha fatto stampare su maglie e felpe: "Un modo forte per uscire dalla dicotomia nella quale tantissime donne sono imprigionate da troppo tempo". L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

karamelcomet : RT @simonintermite: #provegenerali #Sanremo2022 #Emma si spegne il microfono mentre canta...per un attimo è panico ma poi dopo il pit stop… - GFucci58 : RT @simonintermite: #provegenerali #Sanremo2022 #Emma si spegne il microfono mentre canta...per un attimo è panico ma poi dopo il pit stop… - __Erip__ : RT @simonintermite: #provegenerali #Sanremo2022 #Emma si spegne il microfono mentre canta...per un attimo è panico ma poi dopo il pit stop… - emma_vita00 : RT @simonintermite: #provegenerali #Sanremo2022 #Emma si spegne il microfono mentre canta...per un attimo è panico ma poi dopo il pit stop… - an12frnc : RT @simonintermite: #provegenerali #Sanremo2022 #Emma si spegne il microfono mentre canta...per un attimo è panico ma poi dopo il pit stop… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma vola

DireDonna

... Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Elisa,e Mahmood. Ma chi sono gli artisti che ... Nilla Pizzi (Grazie dei fiori nel 1951 ecolomba nel 1952), Johnny Dorelli ( Nel blu dipinto ...È la seconda edizione di Sanremo e la cantante gareggia con ben tre canzoni: "Colomba", che ... La fame diventa politica in "Non è l'inferno", brano vincitore Sanremo 2012 cantato da: "Se tu ...Il sorriso di Vincenza Calì è contagioso. La ragazza sprizza gioia da tutti i pori, perché gli Assoluti le hanno regalato il primato personale sui 200 metri, la distanza che correrà anche ai Giochi Ol ...( Milano, 31 gennaio 2022) - Crescono le chance dell'ex di “Amici”, che si avvicina ai grandi favoriti. Cala Emma. Ranieri e Truppi per il ...