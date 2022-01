Emergenza sanitaria | ecco le nuove regole in arrivo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 31 gennaio 2022), leinda domani primo febbraio in Italia. Multe e limitazioni per chi non ha il super green pass A partire da domani, primo febbraio, entreranno in vigore leper il contenimento dell’. La prima cosa a cui bisogna stare attenti è la multa di 100 euro per gli over 50 che non sono in regola con la vaccinazione. Dal 15 febbraio l’obbligo scatterà anche per andare a lavoro. Chi non rispetterà l’obbligo non potrà esercitare le proprie funzioni, non riceverà lo stipendio e se trovato sul posto di lavoro senza green pass, rischia la multa da 600 a 1500 euro. Sempre da domani, primo febbraio, si avrà il green pass illimitato per chi ha la terza dose o per chi è guarito ...