Elisabetta Canalis come una dea marina: corpo mozzafiato e dettaglio bollente (Di lunedì 31 gennaio 2022) Elisabetta Canalis da impazzire; bellezza senza tempo per la quarantatreenne che manda fuori di testa tutti i suoi fan. L'ex velina di Striscia la notizia in tutta la sua bellezza; Elisabetta Canalis fa impazzire le spiagge di Los Angeles dove l'attrice vice con il marito da ormai sette anni. InstagramLa casa di Elisabetta Canalis è, dal 2015, Los Angeles; l'attrice (la ricordiamo nel cinepanettone Natale a New York) vive in America con il marito. La showgirl è sposata dal 2014 con Brian Perri, chirurgo di fama mondiale e più grande della modella di ben undici anni. Ramsey lascia la Juventus, ma rimane in Serie A? L'assalto improvviso Il marito della Canalis nasce nel 1967, ottiene la laurea all'Allegheny College per poi conseguire un master in neurologia ...

