Elisabetta Belloni e la colpa di essere aliena al Garden Club della politica politicante (Di lunedì 31 gennaio 2022) La grottesca partita a "ciapa no" (la variante del tresette a perdere: vince chi riesce a incassare meno mani) giocata questi sei giorni di ordinaria follia attorno alla suprema carica dello Stato, lascia il gusto di sentimenti contrastanti. A parte la tenerezza che oggi suscita l'aria da cane bastonato del solitamente detestabile Matteo Salvini, dopo aver preteso di svolgere un ruolo costituente da Padre della Patria fuori dalla sua portata, lui che sa recitare solo la parte del Rodomonte da campagna elettorale; prevale la profonda delusione per come è stata silurata non la candidatura di una donna, ma di "quella" donna. Oltre all'orrore per le miserie portate alla luce dal fatto specifico e generale, picco abissale nel definitivo sprofondamento di un ceto politico al di sotto di qualunque livello di decenza. Francamente non conosco Elisabetta

