Elezioni Portogallo, trionfo per il premier uscente Antonio Costa: maggioranza assoluta. Finita l’alleanza con l’estrema sinistra (Di lunedì 31 gennaio 2022) Era uscito di scena dopo il ‘tradimento’ degli alleati di estrema sinistra, sembrava destinato a un pericoloso testa a testa con i Socialdemocratici di centrodestra, con la sua parabola politica che rischiava di prendere una brutta discesa. Invece, dopo lo scioglimento delle camere da parte del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, il 5 novembre scorso, il primo ministro uscente Antonio Costa ha trionfato nelle Elezioni di ieri conquistando la maggioranza assoluta e garantendosi la possibilità di governare il Paese senza dover più dialogare con l’estrema sinistra del Partito Comunista e del Bloco de Esquerda. Al termine dello spoglio, che ha comunque registrato un forte progresso della destra estrema nel Paese, i Socialisti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Era uscito di scena dopo il ‘tradimento’ degli alleati di estrema, sembrava destinato a un pericoloso testa a testa con i Socialdemocratici di centrodestra, con la sua parabola politica che rischiava di prendere una brutta discesa. Invece, dopo lo scioglimento delle camere da parte del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, il 5 novembre scorso, il primo ministroha trionfato nelledi ieri conquistando lae garantendosi la possibilità di governare il Paese senza dover più dialogare condel Partito Comunista e del Bloco de Esquerda. Al termine dello spoglio, che ha comunque registrato un forte progresso della destra estrema nel Paese, i Socialisti di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il primo ministro socialista Antonio Costa ha vinto le elezioni generali anticipate del Portogallo con un risultato… - repubblica : Elezioni in Portogallo, il socialista Costa verso la vittoria - fattoquotidiano : Elezioni in Portogallo, exit poll: i socialisti di Costa primo partito, vicini alla maggioranza assoluta. Cresce la… - fattoquotidiano : Elezioni Portogallo, trionfo per il premier uscente Antonio Costa: maggioranza assoluta. Finita l’alleanza con l’es… - statodelsud : Elezioni Portogallo, il premier socialista Antonio Costa ottiene la maggioranza assoluta -