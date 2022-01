Elezioni Portogallo: premier socialista Costa ottiene maggioranza assoluta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Costa ha migliorato il suo punteggio del 2019 e non dipenderà più dai suoi ex alleati della sinistra radicale, che avevano provocato queste Elezioni anticipate rifiutando la bozza di bilancio per il 2022. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 31 gennaio 2022)ha migliorato il suo punteggio del 2019 e non dipenderà più dai suoi ex alleati della sinistra radicale, che avevano provocato questeanticipate rifiutando la bozza di bilancio per il 2022. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : Elezioni in Portogallo, il socialista Costa verso la vittoria - fattoquotidiano : Elezioni in Portogallo, exit poll: i socialisti di Costa primo partito, vicini alla maggioranza assoluta. Cresce la… - MediasetTgcom24 : Portogallo, i socialisti del premier Costa vincono le elezioni: cresce l'estrema destra #Portogallo #AntonioCosta… - fam_cristiana : Elezioni politiche in #Portogallo. Trionfo del partito socialista di Antonio #Costa, che conquista la maggioranza a… - Davide87966563 : Finalmente qui in Portogallo hanno perso i comunisti e vinto Costa,socialista. Come in Italia i comunisti stavano f… -