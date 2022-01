Elezioni Portogallo | per socialisti di Costa maggioranza assoluta

(Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Idel premier Antoniohanno ottenuto laallegenerali che si sono svolte ieri in, conquistando 117 seggi sui 230 del Parlamento contro i 108 vinti nelledel 2019. Un risultato a sopresa per il partito di centrosinistra, che nei sondaggi aveva perso consensi, ma che ora permette adi rigovernare con un mandato forte. Forte l’affluenza al voto. ”non significa potere assoluto. Non significa governare da soli. E’ una maggiore responsabilità e significa governare con e per tutti i portoghesi”, ha dettonel discorso della vittoria. I socialdemocratici di centrodestra sono stati i secondi più ...

Il Partito Socialista guidato dall'attuale premier, Antonio Costa (nella foto), ha vinto le elezioni legislative in Portogallo con un ampio vantaggio, oltre il 43% dei voti. I risultati si riferiscono ...
Il partito di Antonio Costa - secondo i primi exit poll diffusi - è comunque in vantaggio alle elezioni politiche ...