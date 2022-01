Elezioni Portogallo, per socialisti di Costa maggioranza assoluta (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – I socialisti del premier Antonio Costa hanno ottenuto la maggioranza assoluta alle Elezioni generali che si sono svolte ieri in Portogallo, conquistando 117 seggi sui 230 del Parlamento contro i 108 vinti nelle Elezioni del 2019. Un risultato a sopresa per il partito di centrosinistra, che nei sondaggi aveva perso consensi, ma che ora permette a Costa di rigovernare con un mandato forte. Forte l’affluenza al voto. ”maggioranza assoluta non significa potere assoluto. Non significa governare da soli. E’ una maggiore responsabilità e significa governare con e per tutti i portoghesi”, ha detto Costa nel discorso della vittoria. I socialdemocratici di centrodestra sono stati i secondi più ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – Idel premier Antoniohanno ottenuto laallegenerali che si sono svolte ieri in, conquistando 117 seggi sui 230 del Parlamento contro i 108 vinti nelledel 2019. Un risultato a sopresa per il partito di centrosinistra, che nei sondaggi aveva perso consensi, ma che ora permette adi rigovernare con un mandato forte. Forte l’affluenza al voto. ”non significa potere assoluto. Non significa governare da soli. E’ una maggiore responsabilità e significa governare con e per tutti i portoghesi”, ha dettonel discorso della vittoria. I socialdemocratici di centrodestra sono stati i secondi più ...

