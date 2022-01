Elezioni Portogallo, le prime parole del premier socialista Costa: “Vittoria di umiltà e fiducia” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il partito socialista del premier uscente Antonio Costa ha trionfato alle Elezioni anticipate in Portogallo ottenendo il 41,68% dei voti e la maggioranza assoluta del parlamento (117 seggi). Il centrodestra (Ppd-Psd) s’attesta al 27,8%, mentre l’estrema destra di Chega cresce al 7,15%. “È con grande emozione che mi assumo questa responsabilità che i portoghesi mi hanno affidato. È stata una Vittoria di umiltà, fiducia e stabilita’”, ha affermato Costa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il partitodeluscente Antonioha trionfato alleanticipate inottenendo il 41,68% dei voti e la maggioranza assoluta del parlamento (117 seggi). Il centrodestra (Ppd-Psd) s’attesta al 27,8%, mentre l’estrema destra di Chega cresce al 7,15%. “È con grande emozione che mi assumo questa responsabilità che i portoghesi mi hanno affidato. È stata unadie stabilita’”, ha affermato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

marattin : CHE LEZIONE TRARRE DAVVERO DALLE ELEZIONI IN PORTOGALLO (ammesso - e ne ho sempre dubitato - che sia possibile para… - Agenzia_Ansa : Il primo ministro socialista Antonio Costa ha vinto le elezioni generali anticipate del Portogallo con un risultato… - fattoquotidiano : Elezioni in Portogallo, exit poll: i socialisti di Costa primo partito, vicini alla maggioranza assoluta. Cresce la… - borzi_borzi : Bene l'elezioni in #Portogallo. Avrei detto ottimo risultato se non ci fosse stata la crescita dell'estrema destra.. - ilfattovideo : Elezioni Portogallo, le prime parole del premier socialista Costa: “Vittoria di umiltà e fiducia” -