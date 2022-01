Elezioni Portogallo: i socialisti mantengono il potere (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ieri si sono tenute le Elezioni in Portogallo. Nonostante i sondaggi mostravano un testa a testa tra le principali forze politiche del Paese, i socialisti guidati dal premier Antonio Costa sono riusciti a mantenere il potere. Elezioni Portogallo: cos’è successo? Ieri in Portogallo si sono tenute le Elezioni parlamentari con un anno di anticipo. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ieri si sono tenute lein. Nonostante i sondaggi mostravano un testa a testa tra le principali forze politiche del Paese, iguidati dal premier Antonio Costa sono riusciti a mantenere il: cos’è successo? Ieri insi sono tenute leparlamentari con un anno di anticipo.

