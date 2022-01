Elezioni Portogallo 2022: vincono i socialisti del premier Costa (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Partito Socialista del Portogallo, di sinistra e guidato dal primo ministro uscente Antonio Costa, ha vinto le Elezioni di domenica per rinnovare il parlamento unicamerale del paese, ottenendo un’inaspettata maggioranza assoluta dei seggi. Con un risultato che ha superato anche i sondaggi più favorevoli a Costa, i socialisti hanno ottenuto 117 seggi sui 230 totali del parlamento, uno in più del necessario per poter formare un governo di maggioranza. Il secondo partito più votato è stato il Partito Social Democratico (PSD), la principale forza politica di centrodestra, che ha ottenuto 71 seggi; il terzo il partito di estrema destra Chega, che è passato dall’avere un seggio in parlamento all’averne 12. Chega è anche l’unica forza politica con cui Costa ha escluso qualsiasi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Partito Socialista del, di sinistra e guidato dal primo ministro uscente Antonio, ha vinto ledi domenica per rinnovare il parlamento unicamerale del paese, ottenendo un’inaspettata maggioranza assoluta dei seggi. Con un risultato che ha superato anche i sondaggi più favorevoli a, ihanno ottenuto 117 seggi sui 230 totali del parlamento, uno in più del necessario per poter formare un governo di maggioranza. Il secondo partito più votato è stato il Partito Social Democratico (PSD), la principale forza politica di centrodestra, che ha ottenuto 71 seggi; il terzo il partito di estrema destra Chega, che è passato dall’avere un seggio in parlamento all’averne 12. Chega è anche l’unica forza politica con cuiha escluso qualsiasi ...

