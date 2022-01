Elezione Presidente in Tv: Enrico Mentana straccia Monica Maggioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Monica Maggioni registra il primo flop da direttrice del Tg1 A un giorno dalla sofferta Elezione del Presidente della Repubblica, con la riElezione di Sergio Mattarella, oltre a registrare la sconfitta del sistema politico italiano che non è riuscito a trovare un’alternativa al Presidente uscente dopo sette anni, va segnalata anche la sconfitta della Rai nel racconto della settimana quirinalizia. La Tv di Stato ha infatti commesso il grave errore di rincorrere Enrico Mentana sul terreno della “maratona”. Mentre il direttore del TgLa7 ha proposto il suo cavallo di battaglia, ovvero un genere tele-giornalistico da lui stesso inventato, a costo quasi zero, occupando il palinsesto della rete di Urbano Cairo con ottimi risultati di ascolti, Rai1 ha provato ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 31 gennaio 2022)registra il primo flop da direttrice del Tg1 A un giorno dalla soffertadeldella Repubblica, con la ridi Sergio Mattarella, oltre a registrare la sconfitta del sistema politico italiano che non è riuscito a trovare un’alternativa aluscente dopo sette anni, va segnalata anche la sconfitta della Rai nel racconto della settimana quirinalizia. La Tv di Stato ha infatti commesso il grave errore di rincorreresul terreno della “maratona”. Mentre il direttore del TgLa7 ha proposto il suo cavallo di battaglia, ovvero un genere tele-giornalistico da lui stesso inventato, a costo quasi zero, occupando il palinsesto della rete di Urbano Cairo con ottimi risultati di ascolti, Rai1 ha provato ...

Advertising

lucatelese : Dopo quello che è accaduto, solo gli imbecilli possono non capire che l’elezione indiretta del presidente della Rep… - lorepregliasco : Ma siete sicuri che l'elezione diretta del presidente della Repubblica sarebbe poi una grande idea? #Quirinale - FrancescoBonif1 : Di fronte al triste spettacolo dei leader che cercavano candidati a caso, come se l’elezione del Presidente fosse u… - malumichi : RT @GiancarloDeRisi: Il bis di Mattarella al Quirinale. Non ci posso credere: ecco come reagisce Enrico Letta all'elezione del presidente:… - tvzoomitalia : Elezione Presidente in Tv: Enrico Mentana straccia Monica Maggioni @La7tv @TgLa7 @Raiofficialnews @RaiNews -