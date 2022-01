Elettra Lamborghini: la foto a 17 anni in mini-bikini, irriconoscibile (Di lunedì 31 gennaio 2022) Elettra Lamborghini apre l’album dei ricordi e sul suo profilo Instagram comincia a pubblicare una serie di foto dal passato mostrando così ai suoi follower come era qualche anno fa e la sua trasformazione da giovane adolescente poco procace a giovane donna dalla bellezza e dalle forme esplosive di oggi. “All’epoca illegale”, scherza lei nelle Leggi su vitadavips.myblog (Di lunedì 31 gennaio 2022)apre l’album dei ricordi e sul suo profilo Instagram comincia a pubblicare una serie didal passato mostrando così ai suoi follower come era qualche anno fa e la sua trasformazione da giovane adolescente poco procace a giovane donna dalla bellezza e dalle forme esplosive di oggi. “All’epoca illegale”, scherza lei nelle

Advertising

redazionerumors : Elettra Lamborghini hot su Instagram: il cambio look fa impazzire il web #elettralamborghini - _BIBBO_02 : @perfettacosi @Hkhandekerem @Ri_Ghetto Ah no? Che peccato??...però ricordo che l’anno scorso a Elettra Lamborghini è stata cantata dal coro - infoitcultura : “Chi ha guardato e chi mente” Elettra Lamborghini in reggiseno manda in tilt il web. Nel letto la visuale è a luci… - infoitcultura : Elettra Lamborghini: “Ho tagliato i capelli”, ma guardano tutti il lato A – FOTO - infoitcultura : Elettra Lamborghini: nuovo look incredibile! -