Elena Fattori: 'Lo scontro Conte - Di Maio? Leader costruiti a tavolino senza consenso' (Di lunedì 31 gennaio 2022) di Antonello Sette Senatrice Fattori, tre donne, Letizia Moratti prima e due Elisabette dopo, la Presidente del Senato Casellati e, ultima in ordine di apparizione, con la diretta complicità del capo ... Leggi su globalist (Di lunedì 31 gennaio 2022) di Antonello Sette Senatrice, tre donne, Letizia Moratti prima e due Elisabette dopo, la Presidente del Senato Casellati e, ultima in ordine di apparizione, con la diretta complicità del capo ...

Advertising

the___now : RT @globalistIT: La senatrice ex M5s non le manda a dire - rossella266 : RT @globalistIT: La senatrice ex M5s non le manda a dire - globalistIT : La senatrice ex M5s non le manda a dire -