El Pais | «Balotelli come Mattarella | l’Italia è incapace di produrre nuova classe dirigente»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “ha vissuto tutta la settimana in attesa del destino di un uomo di nome Mario”. Che era Draghi, in predicato di Presidenza della Repubblica, ma anche. Il parallelo un po’ forzato per Elriflette benissimo una nazione (e una nazionale) che “non riesce mai a darsi niente di definitivo”, in cui tutto è sempre fatto “per accordi”. La notizia della convocazione di, scrive Daniel Verdù, “non parla particolarmente bene della capacità del Paese di fabbricare attaccanti”. “Quasi nulla di solito è definitivo in Italia. Parti convinto, ma puoi sempre tornare indietro. I presidenti del Consiglio dei ministri, ad esempio. AlcuniGiulio Andreotti lo hanno fatto per sette volte; altriSilvio Berlusconi, quattro. Ma anche presidenti...