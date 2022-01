“É sempre mezzogiorno” | pane d’inverno di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Dopo una lunga pausa, dovuta alle dirette dal Parlamento, per la rielezione del Presidente Mattarella,torna a rinfrescare il suo lievito madre, per produrre un lievitato che richiama i colori e gli odori dell’inverno. Ecco il. Ingredienti 450 g farina tipo 2, 450 g farina di segale integrale, 50 g farina di grano saraceno, 50 g farina di castagne, 250 g lievito madre (o 9 g di lievito di birra), 650 g acqua, 20 g sale, 100 g fagioli borlotti, 50 g castagne bollite, farina di mais grosso per spolvero Procedimento Prepariamo il prefermento: in una ciotola mettiamo la farina di castagne, quella di grano saraceno, il lievito madre o di birra sbriciolato e 50 g di acqua. Mescoliamo e, ottenuto un composto omogeneo, copriamo e lasciamo lievitare per 1 ora a temperatura ambiente. In una ...