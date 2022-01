“É sempre mezzogiorno” | frollino bicolore di zia Cri

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Settimana sanremese per Rai1 e l’Italia tutta, oltre che per la testa di Zia Cri, addobbata da vistosi cerchietti floreali. La cuoca romagnola, ispirandosi al Festival, prepara un dolcetto da gustare durante le infinite dirette dalla riviera dei fiori. Ecco il. Ingredienti 100 g burro, 50 g strutto, 250 g zucchero, 3 uova, 500 g farina 00, 15 g ammoniaca per dolci, 25 g cacao, 25 ml latte 250 g arachidi tostate, 1 cucchiaio di miele, 15 ml olio, 10 g zucchero, sale Procedimento In una ciotola, mettiamo il burro a pomata o sciolto con lo strutto e lo zucchero e mescoliamo fino ad ottenere una crema liscia. Uniamo le uova, continuando a mescolare e, ottenuto un composto omogeneo, uniamo la farina, poca per volta, continuando a lavorare. Aggiungiamo anche l’ammoniaca per dolci (o lievito) e poco latte e lavoriamo fino ad ottenere un ...