È pronto il mandato di arresto per l'ex del Milan Robinho per violenza sessuale (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - La procura di Milano spiccherà nei prossimi giorni il mandato di arresto internazionale e la richiesta di estradizione nei confronti dell'ex attaccante del Milan Robinho, condannato in via definitiva a nove anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Il fascicolo per mandare in esecuzione la sentenza emessa dalla terza sezione penale della Cassazione il 19 gennaio è stato iscritto dal pm Adriana Blasco che nei giorni scorsi ha ricevuto copia del dispositivo in cui i supremi giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso della difesa del calciatore brasiliano 38enne. Prima di inviare gli atti al ministero della Giustizia, deputato a inoltrare la richiesta di estradizione al Brasile, il magistrato dell'esecuzione penale dovrà svolgere alcuni accertamenti tecnici, tra ...

