Dua Lipa a Sanremo: ecco perché è stata l’unica ospite internazionale nelle ultime edizioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, i Ricchi e Poveri, ma anche Albano con Romina Power, Laura Pausini, Umberto Tozzi, Tiziano Ferro… Amadeus in questi tre anni di Festival di Sanremo ci ha regalato numerosi ospiti musicali, ma solo un’artista internazionale, ovvero Dua Lipa nel 2020. perché? C’è chi ha parlato di nazionalismo, chi ha temuto ci fosse qualche dietrologia politica tipo i motti di Matteo Salvini (“prima gli italiani”), chi invece ha creduto fosse tutta colpa dei tagli del budget. La stessa Milly Carlucci, infatti, è stata costretta a tagliare un componente della giuria de Il Cantante Mascherato per rientrare nei costi. Niente di tutto ciò è (per fortuna) vero. Il motivo per cui c’è stata una sola artista internazionale in tre anni di direzione artistica di ... Leggi su biccy (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, i Ricchi e Poveri, ma anche Albano con Romina Power, Laura Pausini, Umberto Tozzi, Tiziano Ferro… Amadeus in questi tre anni di Festival dici ha regalato numerosi ospiti musicali, ma solo un’artista, ovvero Duanel 2020.? C’è chi ha parlato di nazionalismo, chi ha temuto ci fosse qualche dietrologia politica tipo i motti di Matteo Salvini (“prima gli italiani”), chi invece ha creduto fosse tutta colpa dei tagli del budget. La stessa Milly Carlucci, infatti, ècostretta a tagliare un componente della giuria de Il Cantante Mascherato per rientrare nei costi. Niente di tutto ciò è (per fortuna) vero. Il motivo per cui c’èuna sola artistain tre anni di direzione artistica di ...

